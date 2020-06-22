Защита курсового проекта по "Деталям машин и основам конструирования"

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок153 просмотра

Нужно дистанционно помочь с защитой курсового проекта по деталям машин и основам конструирования. Будет задано 6 вопросов, требующих письменного ответа на мониторе, по конструированию и расчету приводов нефтегазового оборудования . Время отводимое на защиту 20 минут. Защита будет завтра в 10:00.

5 лет назад
guest_15934339067432
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров