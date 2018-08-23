Нужен менеджер по подбору персонала на постоянной основе. Оплата 500 руб за каждого устроившегося водителя. т е делаете в день 10 водителей 5000т. в день
Фриланс рекрутинг IT
Мы занимаемся трудоустройством программистов в Нидерланды на очень хорошие условия и за каждого приведенного Вами специалиста готовы платить 100€.Нужны девелоперы с опытом от 5 лет и хорошим английским. Есть выбор городов и компаний с высокими зп.Работаем со всеми странами СНГ.
Все остальные детали пришлю исполнителям в личные сообщения и почту.
Заявки фрилансеров
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