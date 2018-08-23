Фриланс рекрутинг IT

Мы занимаемся трудоустройством программистов в Нидерланды на очень хорошие условия и за каждого приведенного Вами специалиста готовы платить 100€.Нужны девелоперы с опытом от 5 лет и хорошим английским. Есть выбор городов и компаний с высокими зп.Работаем со всеми странами СНГ.

Все остальные детали пришлю исполнителям в личные сообщения и почту.