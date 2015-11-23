Нужно закрыть вакансию Senior JavaScript (Dojo) Developer

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт2 заявки192 просмотра

Нужен hr/recruitment-фрилансер, чтобы найти человека с опытом работы работы в DojoToolkit и в чистом Ajax.

Пишите, если у вас есть такие кандидаты, либо вы можете быстро их найти.

Вознаграждение не большое - 20 тыс. руб. при условии найма человека, но гарантируется.

Вакансия в приложении.

AJAXJavaScript
9 лет назад
RomanD3
Роман 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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