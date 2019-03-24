Написание новостей по недвижимости

Необходимо писать новости по недвижимости делали для них привлекательный заголовок, ну текст чтоб заставлял людей задуматься. По кризис в недвижимости, банкротство банков, роста просроченных кредитов, некачественные дома и тп. добавляя свои мысли и склоняя людей к таким же.

Пока нужна 1 новость в неделю объем от 2000 символов.