Написание новостей по недвижимости

$3
РерайтингЗавершен5 заявок196 просмотров
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Необходимо писать новости по недвижимости делали для них привлекательный заголовок, ну текст чтоб заставлял людей задуматься. По кризис в недвижимости, банкротство банков, роста просроченных кредитов, некачественные дома и тп. добавляя свои мысли и склоняя людей к таким же.

Пока нужна 1 новость в неделю объем от 2000 символов.

5 лет назад
tvoy
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Popolitov_Ilya
35 летИндонезия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$3
1 день
WMZ
Пишет, хорошо, конечно немного не хватает перца, чтоб новость заставляла людей дочитать ее до конца, а еще нужно более информативные заголовки придумывать.
Все прошло отлично! Четко поставленная задача. Проверенное задание - оплата за проделанную работу. Коммуникация быстрая. Рекомендую в качестве ответственного заказчика.