Рерайт 4-х сми-новостей по тематике Недвижимость

РерайтингЗавершен12 заявок190 просмотров
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В принципе, ничего сложного - Рерайт 4-х сми-новостей по тематике Недвижимость

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5 лет назад
borisbsd
Борис 
43 годаИзраиль
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
zhebedeva
Евгения 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 лет назад
$14
2 дня
Быстрая, качественная работа - что ещё желать заказчику. Рекомендую.
Приятный человек и знающий заказчик. Благодарю за позитивное сотрудничество! Не откажусь от новых задач :)