Рерайт 4-х сми-новостей по тематике Недвижимость

Нужно сделать качественный рерайт текстов прикрепленных ниже. Самое главное текст должен быть РАЗГОВОРНОГО формата, т.е. для выступления перед аудиторией, с высокой уникальностью. Таких текстов в ближайшем будущем будет пару десятков. Кого интересует пишите свои условия ...