Переписати статтю своїми словами (рерайтинг)

  1. Биржа фриланса
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Закрытнет заявок46 просмотров

Є готовий текст — потрібно зробити його унікальним, перефразувавши своїми словами. Обсяг — близько 2500 знаків. Тема проста, побутова. Унікальність перевіряється, головне — логіка та ясність. Можливе постійне співробітництво.

Рерайт текстов
9 часов назад
guest_1747062619847
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9 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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