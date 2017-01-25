Подготовить статью

Добрый день.

Есть техническое задание для статьи с примерной структурой. Тематика из дерматологии.

Тема: Микробная экзема

Есть много источников в интернете. Нужно найти информацию из 5-7 разных источников под структуру и сделать рерайт по правилам тз.

Объем статьи 9-12 тыс символов без пробелов.

Уникальность по text.ru 95-100%.

Когда откликаетесь на задание, пришлите для примера несколько своих текстов.

После этого я вам пришлю само тз.