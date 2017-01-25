Требуется регулярное написание качественных статей по заданным параметрам. Тема инженерные системы в доме. СТАТЬИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ понятные ДЛЯ ЛЮДЕЙ , дополненные фотографиями .Цена является решающим фактором при Выборе исполнителя.
Подготовить статью
Добрый день.
Есть техническое задание для статьи с примерной структурой. Тематика из дерматологии.
Тема: Микробная экзема
Есть много источников в интернете. Нужно найти информацию из 5-7 разных источников под структуру и сделать рерайт по правилам тз.
Объем статьи 9-12 тыс символов без пробелов.
Уникальность по text.ru 95-100%.
Когда откликаетесь на задание, пришлите для примера несколько своих текстов.
После этого я вам пришлю само тз.
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