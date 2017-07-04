Рерайт англоязычных статей - финансовая тематика.

Добрый день. Требуется делать качественный рерайт для сайта вопросов-ответов. Есть список тем и ключ. слов (они разнотематические). Требуется в день писать 1-2 вопроса + ответы, иногда добавить картинки или фото или видео из паблик источников ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Задача - рерайт статей с американского финансового блога. Тематика - биткоин, финансы, криптовалюты, трейдинг и т.д.
В приложении файл со списком статей. Оплата поэтапная.
Требования - максимальная читаемость и положительный результат на плагиат тестере. В остальном с текстом можно делать что угодно.
В заявках жду цену за определенное количество знаков / статью и сроки выполнения.
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