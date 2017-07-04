Рерайт англоязычных статей - финансовая тематика.

Приветствую!

Задача - рерайт статей с американского финансового блога. Тематика - биткоин, финансы, криптовалюты, трейдинг и т.д.

В приложении файл со списком статей. Оплата поэтапная.

Требования - максимальная читаемость и положительный результат на плагиат тестере. В остальном с текстом можно делать что угодно.

В заявках жду цену за определенное количество знаков / статью и сроки выполнения.