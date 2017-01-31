Здравствуйте! Нужно сделать рерайт 10ти новостей на тему красоты: 1. http://www.all-plastic.ru/novosti/200-tusyach-radi-vneshnosti.html 2. http://www.all-plastic.ru/novosti/Kitayanki-tratyat-na-plastiky.html 3. http://www.all-plastic.ru/novosti/Plasticheskie-hiryrgi-vernyli-devyshke.html 4. http://www.all-plastic.ru/novosti/Anglichanka-sbrosila-60-kg.html 5. http://www.all-plastic.ru/novosti/Mirovoy-forym-po-bezopasnosti.html 6. http://www.all-plastic.ru/novosti/Mirovoy-forym-po-bezopasnosti.html 7. http://www.all-plastic.ru/novosti/Sovmestnuy-proekt.html 8. ...
Рерайт с ключами для интернет магазина инструмента
Требуется написание текстов (рерайт) с ключевыми словами, которые я предоставляю(ключи). Объем текстов – от 1500 до 2500 знаков (все зависит от конкретного текста). Тематика – интернет магазин инструментов.
Уникальность – от 95% по etxt со стандартными настройками (программа)
Оплата – 0.4$/1000 збп. Могу проводить постатейную оплату. Оплата удобным для Вас способом - ЯД, вебмани, приват.
Необходимо порядка 60 текстов.
Вот пример написания и структурирования http://prntscr.com/e14mh7
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рерайтинг23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте.Писать нужно под анкорконцентратор кислорода Объем статьи 2200 без пробелов Цена 20р за 1000 без пробеловОплата по факту написания в вебманиРерайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Писать нужно под те анкоры что дам, они разные, например elios ceramica официальный сайткерамика италияflaviker supreme про это и нужна статья с вставкой этих 3-х анкоров Объем статьи ...Рерайтингнет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать обсуждение промо-акций и конкурсов в комментах о них, т.е. это должны быть диалоги посетителей о конкретном конкурсе. Примеры акций и конкурсов: https://www.infoskidka.ru/konkursi_prizi/lenovomotozima_549932/ https://www.infoskidka.ru/konkursi_prizi/vyigraj-gril-ot-miratorg/ Оставляйте ваши предложения ...Рерайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуются хорошие рерайтеры заполнения 4х проектов кол-во проектов будет рости. оплата по запросу на сбербанк, яндекс деньги, вебмоней 1000 сим без пробелов 50 рублей работа постоянная, полная ...Рерайтинг41 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $7
Добрый день. Есть техническое задание для статьи с примерной структурой. Тематика из дерматологии. Тема: Микробная экзема Есть много источников в интернете. Нужно найти информацию из 5-7 разных ...Рерайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется удаленный контенщик для подготовки новостной/обзорной статьи (1-1,5 к знаков) по финансовым рынкам на русском и английском языках. Рерайтинг с других источников, в т.ч. перевод и рерайтинг с английских источников. Оплата: ...Рерайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен глубокий рерайт технических текстов. С изменением структуры и с добавлением других источников. Объем - 35 000 симв. Оплата - 35$. Срок - 2 дня.Рерайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен рерайт новости all-plastic . ru/novosti/200-tusyach-radi-vneshnosti.html Оплата 33 руб за 1000 знаковРерайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть готовый текст (чуть больше 1 стр), нужно его переписать = качественно и с уникальностью от 90% (желательно по Адвего) Срок исполнения - сегодня. Пожалуйста, укажите как быстро готовы взять за работу и ...Рерайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад