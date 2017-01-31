Рерайт с ключами для интернет магазина инструмента

Требуется написание текстов (рерайт) с ключевыми словами, которые я предоставляю(ключи). Объем текстов – от 1500 до 2500 знаков (все зависит от конкретного текста). Тематика – интернет магазин инструментов.

Уникальность – от 95% по etxt со стандартными настройками (программа)

Оплата – 0.4$/1000 збп. Могу проводить постатейную оплату. Оплата удобным для Вас способом - ЯД, вебмани, приват.

Необходимо порядка 60 текстов.

Вот пример написания и структурирования http://prntscr.com/e14mh7