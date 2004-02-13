Нужно сделать обсуждение промо-акций и конкурсов в комментах о них, т.е. это должны быть диалоги посетителей о конкретном конкурсе. Примеры акций и конкурсов: https://www.infoskidka.ru/konkursi_prizi/lenovomotozima_549932/ https://www.infoskidka.ru/konkursi_prizi/vyigraj-gril-ot-miratorg/ Оставляйте ваши предложения ...
Рерайтер
Здравствуйте.
Писать нужно под те анкоры что дам, они разные, например
elios ceramica официальный сайткерамика италияflaviker supreme
про это и нужна статья с вставкой этих 3-х анкоров
Объем статьи 1500-2200 без пробелов, буду указывать какой объём нужен для каждой статьи.
Количество статей 5 разных тем
Цена 20р за 1000 без пробелов
Оплата по факту написания в вебмани
Заявки фрилансеров
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