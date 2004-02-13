Здравствуйте.

Писать нужно под те анкоры что дам, они разные, например

elios ceramica официальный сайткерамика италияflaviker supreme

про это и нужна статья с вставкой этих 3-х анкоров

Объем статьи 1500-2200 без пробелов, буду указывать какой объём нужен для каждой статьи.

Количество статей 5 разных тем

Цена 20р за 1000 без пробелов

Оплата по факту написания в вебмани