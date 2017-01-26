Требуется регулярное написание качественных статей по заданным параметрам. Тема инженерные системы в доме. СТАТЬИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ понятные ДЛЯ ЛЮДЕЙ , дополненные фотографиями .Цена является решающим фактором при Выборе исполнителя.
Требуются хорошие рерайтеры заполнения 4х проектов
Требуются хорошие рерайтеры заполнения 4х проектов
кол-во проектов будет рости.
оплата по запросу на сбербанк, яндекс деньги, вебмоней
1000 сим без пробелов 50 рублей
работа постоянная, полная занятость.
правила росписи статей опишу каждому отдельно.
тематики разные, медицина стройка и тд
Заявки фрилансеров
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