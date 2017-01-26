Требуются хорошие рерайтеры заполнения 4х проектов

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Закрыт41 заявка537 просмотров

Требуются хорошие рерайтеры заполнения 4х проектов

кол-во проектов будет рости.

оплата по запросу на сбербанк, яндекс деньги, вебмоней

1000 сим без пробелов 50 рублей

работа постоянная, полная занятость.

правила росписи статей опишу каждому отдельно.

тематики разные, медицина стройка и тд

8 лет назад
advaweb
Али 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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