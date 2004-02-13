Сделать рерайт 10-ти статей

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Закрыт23 заявки272 просмотра

Здравствуйте!

Нужно сделать рерайт 10ти новостей на тему красоты:

1. http://www.all-plastic.ru/novosti/200-tusyach-radi-vneshnosti.html

2. http://www.all-plastic.ru/novosti/Kitayanki-tratyat-na-plastiky.html

3. http://www.all-plastic.ru/novosti/Plasticheskie-hiryrgi-vernyli-devyshke.html

4. http://www.all-plastic.ru/novosti/Anglichanka-sbrosila-60-kg.html

5. http://www.all-plastic.ru/novosti/Mirovoy-forym-po-bezopasnosti.html

6. http://www.all-plastic.ru/novosti/Mirovoy-forym-po-bezopasnosti.html

7. http://www.all-plastic.ru/novosti/Sovmestnuy-proekt.html

8. http://www.all-plastic.ru/novosti/Ychenuye-vurastili.html

9. http://www.all-plastic.ru/novosti/Lubov-k-selfi-privela.html

10. http://www.all-plastic.ru/novosti/Mat-razreshila-17-letney.html

Бюджет 35 руб за 1000 знаков

Сроки?

8 лет назад
linege
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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