Рерайтинг статьи для сайта колл-центра

Всем доброго дня! Есть сайт на Wordpress: http://nr-portal.ru/. Этот сайт "заточен" под социальную сеть Facebook. Необходимо искать и публиковать статьи на этот сайт. Существует несколько видов статей, публикуемых на подобных сайтах: 1. Обычная текстовая статья (копирайт, рерайт, копипаст). ...