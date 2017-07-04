Размножить статью по строительной тематике

Добрый день. Требуется делать качественный рерайт для сайта вопросов-ответов. Есть список тем и ключ. слов (они разнотематические). Требуется в день писать 1-2 вопроса + ответы, иногда добавить картинки или фото или видео из паблик источников ...
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Объем исходной статьи около 3200 символов. Нужно 5 вариантов (5 статей) для размещения на сторонних сайтах.
Тематика: усовершенствованная технология строительства домов из СИП-панелей.
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