Сделать рерайт текста

Кратко привлечь людей к проекту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть текст, вам его нужно переписать, чтобы уникальность его была 100% по text.ru
Должно быть не меньше 2000 символов.
Цена = 40 рублей
- Похожие заказы
- $1Рерайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно отрерайтить 4 статьи по 500-550 слов. Тема здоровье, эмоции Пожалуйста укажите сколько времени нужно для выполнения задачиРерайтинг28 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать рерайт статьи для сайта http://akc24.ru/Текст должен быть грамотным, и понятным обычному предпринимателю. Сама статья во вложении.Рерайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
Объем исходной статьи около 3200 символов. Нужно 5 вариантов (5 статей) для размещения на сторонних сайтах. Тематика: усовершенствованная технология строительства домов из СИП-панелей.Рерайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
ТЗ и информация на почтуЗавершен6 лет назад
Добрый день нужен рерайт, тематика - банки 8 материалов - "истории украинских банков" OTP, Приват и т.п. 1 материал - общий текст о банках. Всего - 15 000 знаков, исходники предоставлю исполнителю, язык - русский. От вас нужен срок ...Завершен6 лет назад
Приветствую! Задача - рерайт статей с американского финансового блога. Тематика - биткоин, финансы, криптовалюты, трейдинг и т.д. В приложении файл со списком статей. Оплата поэтапная. Требования - максимальная читаемость и положительный результат на плагиат тестере. В остальном с ...Рерайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Всем доброго дня! Есть сайт на Wordpress: http://nr-portal.ru/. Этот сайт "заточен" под социальную сеть Facebook. Необходимо искать и публиковать статьи на этот сайт. Существует несколько видов статей, публикуемых на подобных сайтах: 1. Обычная текстовая статья (копирайт, рерайт, копипаст). ...Рерайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно переделать 4 статьи,оставив нужную информацию,но добавив оригинальности,чтоб не было перекликания с другим сайтом с этим сайтом не должно быть перекликаний http://xn--80acgfbsl1azdqr.xn--80aaaxacffdnq2u.xn--p1ai/Завершен6 лет назад
- $80
Наполнить сайт игровой тематики 15-30 статей. Сайт источник дам, от вас потребуется рерайт с английского с переводчиком и обязательно нужен мобильный телефон на андройде для создания скриншотов. Работа творческая и интересная.Закрыт6 лет назад