Выписать сигналы в файл по определенному формат

Есть группа в ВК и ветка на форуме с форекс сигналами. Требуется по единому формату выписать сигналы с детализацией прибыли и другой информации, а также ссылками на ВК и форум по каждому сигналу. К каждому сигналу приложить скриншот. Пример и описание приложены. Крайне желательно хотя бы поверхностное представление о форексе и терминале MetaTrader 4 или возможность быстро вникнуть. Срочность высокая.