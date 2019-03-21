Выписать сигналы в файл по определенному формат

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Есть группа в ВК и ветка на форуме с форекс сигналами. Требуется по единому формату выписать сигналы с детализацией прибыли и другой информации, а также ссылками на ВК и форум по каждому сигналу. К каждому сигналу приложить скриншот. Пример и описание приложены. Крайне желательно хотя бы поверхностное представление о форексе и терминале MetaTrader 4 или возможность быстро вникнуть. Срочность высокая.

5 лет назад
guest_15311956873181
5 лет в сервисе
Был
4 года назад