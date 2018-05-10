Нужен сайт по стилистике и функционалу аналогичный http://www.americandreamtourmiami.com/Car-Tours ( можно взять готовый шаблон если такой имеется ) обязательно совместимость с мобильными устройствами фотогаллерея , встроенный видеоплеер ( youtube ) 2 языка ( англ и испан ) все тексты и ...
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Необходимо разработать модуль онлайн гаданий на сайт на базе Wordpress (Таро, карты и прочее). Можно отдельную страницу с привязкой к рубрике не на Wordpress. Пример http://arhangel.ru
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