Создать онлайн копилку с нуля

есть проект по созданию онлайн копилки с очень интересными условиями для Клиентов, которые будут пользоваться именно нашей системой. количество зарегистрированных пользователей будет более 1000000 чел. при хорошем продвижении. У меня идея, как это все раскрутить, как наладить работу. нужна помощь по тех. части, по безопасности системы и т.д.

Спасибо за внимание!