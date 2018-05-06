Разработка дизайна и верстка сайта под ключ

Добрый день. Записал видео. [url=https://youtu.be/efS-RIn6-A0]https://youtu.be/efS-RIn6-A0[/url] Если плохо или неразборчиво слышно или есть доп. вопросы, можно держать связь через тимвивер или подобные сервисы. Хостинг [url=https://cp.beget.com/]https://cp.beget.com[/url] P/s: забыл в видео упомянуть, что при нажатии на кнопку купить, открывается форма для заявки. После отправки, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
задача, которую нам необходимо решить, - это разработка дизайна и создание сайта компании "под ключ" на Wordpress.
В настоящее время сайт находится на wix - ibcentre.org
Что нужно сделать:
создать стильный уникальный дизайн, настроить всплывающие окна, стимулирующие подписку, интерактив, обратную связь, лиды, подписку на нас в соц сетях.
Очень кратко тех задание ниже (все тексты и видео предоставляем).
Ждем предложение и обратную связь.
Юлия
КОНЦЕПТ НОВОГО САЙТА ib centre
Миссия Ib centre - способствовать созданию инноваций, ориентированных на Человека и лучших для планеты / окружающей среды
Проекты ib centre:
- Выставки и конференции
- Образовательные программы
- Спецпроекты / консалтинговые проекты
- Видео-заставка / минипрезентация
- Анонсы последних событий / проектов
- Сферы, с которыми мы работаем:
- Возобновляемая энергетика
- Энергоэффективность
- Электромобили
- Умные дома
- Автоматизация бизнеса и промышленности
- Роботизация
- 3Д принтинг
- Создание инноваций
- Видео-отзывы? Лого компаний-клиентов в прокрутке?
Крупных событий - 5+ в годПо каждому отображение
- Название
- Даты
- Локация
- Адрес сайта/ переход на сайт события
- Заказ билетов
4) кабинет пользователя
- Возможность перейти по ссылке с лендинга мероприятий в кабинет и оплатить мероприятие / услугу
- Заказать билеты / оплатить
- Заказать пригласительные (на выставку)
- Доступ к материалам мероприятий, которые посетил ?
- История
- Проекты
- Личности
- Американский хед-офис
- Портфолио / клиенты / отзывы
- Перенос сайта на вордпресс
- Языки: английский, русский, украинский
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