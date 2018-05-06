Разработка дизайна и верстка сайта под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок239 просмотров
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Добрый день, 

задача, которую нам необходимо решить, - это разработка дизайна и создание сайта компании "под ключ" на Wordpress. 

В настоящее время сайт находится на wix - ibcentre.org

Что нужно сделать:

создать стильный уникальный дизайн, настроить всплывающие окна, стимулирующие подписку, интерактив, обратную связь, лиды, подписку на нас в соц сетях.

Очень кратко тех задание ниже (все тексты и видео предоставляем).

Ждем предложение и обратную связь.

Юлия

 

КОНЦЕПТ НОВОГО САЙТА ib centre

Миссия Ib centre - способствовать созданию инноваций, ориентированных на Человека и лучших для планеты / окружающей среды

Проекты ib centre:

  • Выставки и конференции
  • Образовательные программы
  • Спецпроекты / консалтинговые проекты
1) Главная страница
  • Видео-заставка / минипрезентация
  • Анонсы последних событий / проектов
  • Сферы, с которыми мы работаем:
  • Возобновляемая энергетика
  • Энергоэффективность
  • Электромобили
  • Умные дома
  • Автоматизация бизнеса и промышленности
  • Роботизация
  • 3Д принтинг
  • Создание инноваций
  • Видео-отзывы? Лого компаний-клиентов в прокрутке?
2) событияЛента выставок и конференций

Крупных событий -  5+ в годПо каждому отображение

  • Название
  • Даты
  • Локация
  • Адрес сайта/ переход на сайт события
  • Заказ билетов
3) образовательные проекты

4) кабинет пользователя

  • Возможность перейти по ссылке с лендинга мероприятий в кабинет и оплатить мероприятие / услугу
  • Заказать билеты / оплатить
  • Заказать пригласительные (на выставку)
  • Доступ к материалам мероприятий, которые посетил ?
5) о нас
  • История
  • Проекты
  • Личности
  • Американский хед-офис
  • Портфолио / клиенты / отзывы
6) блог - линк на информационный портал ibcentre.tech

  • Перенос сайта на вордпресс
  • Языки: английский, русский, украинский
Верстка сайта
6 лет назад
juwil
38 летСША
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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