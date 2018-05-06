Разработка дизайна и верстка сайта под ключ

Добрый день,

задача, которую нам необходимо решить, - это разработка дизайна и создание сайта компании "под ключ" на Wordpress.

В настоящее время сайт находится на wix - ibcentre.org

Что нужно сделать:

создать стильный уникальный дизайн, настроить всплывающие окна, стимулирующие подписку, интерактив, обратную связь, лиды, подписку на нас в соц сетях.

Очень кратко тех задание ниже (все тексты и видео предоставляем).

Ждем предложение и обратную связь.

Юлия

КОНЦЕПТ НОВОГО САЙТА ib centre

Миссия Ib centre - способствовать созданию инноваций, ориентированных на Человека и лучших для планеты / окружающей среды

Проекты ib centre:

Выставки и конференции

Образовательные программы

Спецпроекты / консалтинговые проекты

Видео-заставка / минипрезентация

Анонсы последних событий / проектов

Сферы, с которыми мы работаем:

Возобновляемая энергетика

Энергоэффективность

Электромобили

Умные дома

Автоматизация бизнеса и промышленности

Роботизация

3Д принтинг

Создание инноваций

Видео-отзывы? Лого компаний-клиентов в прокрутке?

1) Главная страница2) событияЛента выставок и конференций

Крупных событий - 5+ в годПо каждому отображение

Название

Даты

Локация

Адрес сайта/ переход на сайт события

Заказ билетов

3) образовательные проекты

4) кабинет пользователя

Возможность перейти по ссылке с лендинга мероприятий в кабинет и оплатить мероприятие / услугу

Заказать билеты / оплатить

Заказать пригласительные (на выставку)

Доступ к материалам мероприятий, которые посетил ?

История

Проекты

Личности

Американский хед-офис

Портфолио / клиенты / отзывы

5) о нас6) блог - линк на информационный портал ibcentre.tech