Добрый день, задача, которую нам необходимо решить, - это разработка дизайна и создание сайта компании "под ключ" на Wordpress. В настоящее время сайт находится на wix - ibcentre.org Что нужно сделать: создать стильный уникальный дизайн, настроить всплывающие окна, стимулирующие ...