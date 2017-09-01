Необходимо сделать стильный и лаконичный дизайн лендинга и остальных страниц сайта sefkyiv.com Интуитивно понятный Посетителям должно быть легко регистрироваться на выставку, на конференции, легко оплачивать участие и получать на почту билеты.
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Добрый день, задача, которую нам необходимо решить, - это разработка дизайна и создание сайта компании "под ключ" на Wordpress. В настоящее время сайт находится на wix - ibcentre.org Что нужно сделать: создать стильный уникальный дизайн, настроить всплывающие окна, стимулирующие ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать систему регистрации на сайте клиентов, покупки на сайте билетов на мероприятие через личный кабинет, с автоматическим учетом всех клиентов и их типов билетов в общую базу (и возможностью интеграции данной базы с Битрикс). Возможность ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть лого, стиль. Работа над проектом выставки-форума: - подготовка макетов бейджей - верстка каталога и брошюры выставки -форума (около 80 страниц) - верстка программы - верстка макетов для баннеров и ролл-апов.Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт6 лет назад