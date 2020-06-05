Сайт - доска бесплатных объявлений

Полностью скопировать этот сайт: https://akona.ru Со всеми эффектами, анимациями и страницами. Скопировать и перекинуть мне на мой хостинг. Предлагайте свои цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт доску объявлений с некоторыми особенностями.
CMS и фреймворк на Ваше усмотрение, предлагайте.
ТРЕБОВАНИЯ:
1) Нужно будет сверстать на сайт наш готовый дизайн в PSD.
2) Полная адаптивность и кроссбраузерность (проверять будем на последних версиях популярных браузеров)
3) мультиязычность. Для старта делаем на RU, UA, ENG, DE
ФУНКЦИОНАЛ:
1) стандартный фунционал для подобных сайтов
2) рейтинг участников
3) система лотов и ставок на объявления
4) внутр чат между создателем лота/объявления и тем кто выиграл
5) отзывы, жалобы, и прочая соц составляющая
ЧТО ХОЧУ УВИДЕТЬ В ЗАЯВКАХ:
1) примеры работ
2) предложения на чем будете делать
3) примерный бюджет срок
ВАЖНО:
1) приоритет отдаю фрилансерам новичкам а не студиям с заоблачными ценами и ПМ который будет тянуть работу
2) оплата поэтапная, разбивка на 3 этапа (25-25-50)
3) оплата возможна приват, пейпал, вмз, яд, вестерн юнион
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