Сайт - доска бесплатных объявлений

Сайты «под ключ»Завершен22 заявки2040 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать сайт доску объявлений с некоторыми особенностями.

CMS и фреймворк на Ваше усмотрение, предлагайте.

ТРЕБОВАНИЯ: 

1) Нужно будет сверстать на сайт наш готовый дизайн в PSD.

2) Полная адаптивность и кроссбраузерность (проверять будем на последних версиях популярных браузеров)

3) мультиязычность. Для старта делаем на RU, UA, ENG, DE

ФУНКЦИОНАЛ:

1) стандартный фунционал для подобных сайтов

2) рейтинг участников

3) система лотов и ставок на объявления

4) внутр чат между создателем лота/объявления и тем кто выиграл

5) отзывы, жалобы, и прочая соц составляющая

ЧТО ХОЧУ УВИДЕТЬ В ЗАЯВКАХ:

1) примеры работ

2) предложения на чем будете делать

3) примерный бюджет срок

ВАЖНО:

1) приоритет отдаю фрилансерам новичкам а не студиям с заоблачными ценами и ПМ который будет тянуть работу

2) оплата поэтапная, разбивка на 3 этапа (25-25-50)

3) оплата возможна приват, пейпал, вмз, яд, вестерн юнион

4 года назад
PypseG
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
kalim
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$300
51 день
Роман - профи с большой буквы. Рада сотрудничеству на все 100%. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество по проекту.
Прекрасный заказчик, постоянно на связи, оплата в срок, все четко и понятно. Предложения по проекту и их обсуждение воспринимаются на ура. Рекомендую всем к сотрудничеству!
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