Сайт - доска бесплатных объявлений

Нужно сделать сайт доску объявлений с некоторыми особенностями.

CMS и фреймворк на Ваше усмотрение, предлагайте.

ТРЕБОВАНИЯ:

1) Нужно будет сверстать на сайт наш готовый дизайн в PSD.

2) Полная адаптивность и кроссбраузерность (проверять будем на последних версиях популярных браузеров)

3) мультиязычность. Для старта делаем на RU, UA, ENG, DE

ФУНКЦИОНАЛ:

1) стандартный фунционал для подобных сайтов

2) рейтинг участников

3) система лотов и ставок на объявления

4) внутр чат между создателем лота/объявления и тем кто выиграл

5) отзывы, жалобы, и прочая соц составляющая

ЧТО ХОЧУ УВИДЕТЬ В ЗАЯВКАХ:

1) примеры работ

2) предложения на чем будете делать

3) примерный бюджет срок

ВАЖНО:

1) приоритет отдаю фрилансерам новичкам а не студиям с заоблачными ценами и ПМ который будет тянуть работу

2) оплата поэтапная, разбивка на 3 этапа (25-25-50)

3) оплата возможна приват, пейпал, вмз, яд, вестерн юнион