Разработка сайта

Здравствуйте!

Требуется настольная версия сайта по ТЗ + адаптивная под мобильные устройства

Структура сайта, перелинковка страниц , ключевые слова для внутренней оптимизации - уже продуманы - информацию предоставим.

Дизайн также сделан. Веб-дизайнеру нужно сделать просто копию (картинки, информацию о шрифте и цветах также предоставим)

Тексты для сайта готовы и сео-оптимизированы

Нужны 2 варианта стоимости сайта:

1. С учетом интеграции сайта с 1С

2. Без интеграции

Напишите, какую систему управления используете

Жду предложений по цене от тех, кто создает сайты "под ключ"

А также от узких специалистов, которые могут выполнить часть работы