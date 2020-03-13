Разработка сайта

Трехязычныйсайт (укр рус анг) для помощи старшим людям. Помощь заключается в поиске волонтеров и или соседей младшего возраста, которые могут купить в аптеке или в супермаркете нужные для страших людей продукты или лекарства. 3 роли пользователей, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется настольная версия сайта по ТЗ + адаптивная под мобильные устройства
Структура сайта, перелинковка страниц , ключевые слова для внутренней оптимизации - уже продуманы - информацию предоставим.
Дизайн также сделан. Веб-дизайнеру нужно сделать просто копию (картинки, информацию о шрифте и цветах также предоставим)
Тексты для сайта готовы и сео-оптимизированы
Нужны 2 варианта стоимости сайта:
1. С учетом интеграции сайта с 1С
2. Без интеграции
Напишите, какую систему управления используете
Жду предложений по цене от тех, кто создает сайты "под ключ"
А также от узких специалистов, которые могут выполнить часть работы
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