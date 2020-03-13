Сайт под ключ для строительной компании

нужно сделать сайт с онлайн играми на html 5 Аналог [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fonlajnigry.net%2F]onlajnigry.net/[/url] Готов работать по предоплате и по договору
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Требуется разработать информационный сайт для компании, занимающейся отделкой мест общего пользования в жилых комплексах, торговых центрах. Это отделка паркингов, квартирных холлов и лестниц (подъездов).
Собственно станиц на сайте не много - главная, технология, портфолио, контакты. Нужно продумать вариант размещения видео.
Стильный, современный дизайн, без шаблонных мужиков в оранжевых касках и белоснежной улыбкой. Лого есть, корпоративные цвета оранжево-черные. Дизайн визитки прикрепляю.
Интересуют исполнители с должным опытом, подтвержденным портфолио и отзывами.
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