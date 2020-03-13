Сайт по доставке продуктов питания

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок519 просмотров
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Трехязычныйсайт (укр рус анг) для помощи старшим людям. Помощь заключается в поиске волонтеров и или соседей младшего возраста, которые могут купить в аптеке или в супермаркете нужные для страших людей продукты или лекарства. 

3 роли пользователей, привязка к геолокации, адаптация к мобайл

4 года назад
trehuben
Юра 
22 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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