Скопировать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок467 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Полностью скопировать этот сайт: https://akona.ru

Со всеми эффектами, анимациями и страницами. Скопировать и перекинуть мне на мой хостинг. Предлагайте свои цены.

4 года назад
guest_1584256133984
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработка сайта

    Здравствуйте! Требуется настольная версия  сайта по ТЗ + адаптивная под мобильные устройства Структура сайта, перелинковка страниц , ключевые слова для внутренней оптимизации - уже продуманы - информацию предоставим. Дизайн также сделан. Веб-дизайнеру нужно сделать просто копию (картинки, информацию ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт по доставке продуктов питания

    Трехязычныйсайт (укр рус анг) для помощи старшим людям. Помощь заключается в поиске волонтеров и или соседей младшего возраста, которые могут купить в аптеке или в супермаркете нужные для страших людей продукты или лекарства.  3 роли пользователей, ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Landing Page под серфинг под ключ

    Необходимо разработать [b]Landing Page[/b] под [b]серфинг[/b] под ключ. Подробности см. в прикрепленном файле. В заявках, пожалуйста, укажите [b]предполагаемые к использованию технологии[/b]. CMS, думаю, не нужна будет. Я полагаю, просто HTML, CSS, JS, etc по необходимости уже будет достаточно.

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт под ключ для строительной компании

    Требуется разработать информационный сайт для компании, занимающейся отделкой мест общего пользования в жилых комплексах, торговых центрах. Это отделка паркингов, квартирных холлов и лестниц (подъездов). Собственно станиц на сайте не много - главная, технология, портфолио, контакты. Нужно ...

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт

    Добрый день. Прошу помощи в создании сайта по продаже АКБ, ремонту стартеров и генераторов. Сайт должен иметь скорость загрузки первого контента в зеленой зоне согласно SERPSTAT

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Лендинг

    Создать под ключ лендинг в 3-4 листа об онлайн-школе финского языка с возможностью добавления материала самостоятельно. Цвета хочется голубой, синий, оранжевый. Тема: природа, Хельсинки, технологии, обучение... Простой, но эффектный дружелюбный дизайн для людей разного возраста. ...

    Сайты «под ключ»49 заявок
    Закрыт
    4 года назад