Скопировать сайт

Необходимо разработать [b]Landing Page[/b] под [b]серфинг[/b] под ключ. Подробности см. в прикрепленном файле. В заявках, пожалуйста, укажите [b]предполагаемые к использованию технологии[/b]. CMS, думаю, не нужна будет. Я полагаю, просто HTML, CSS, JS, etc по необходимости уже будет достаточно.