Локализация логотипа

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Завершен1 заявка291 просмотр

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НАШИ

 арган

если такой возможно, будет класс

Цены предлагайте, срок чем быстрее тем лучше. Буду смотреть портфолио.

5 лет назад
egor
Егор 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

nadya_grishina
Надежда 
22 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$10
1 день
Очень здорово что растут такие таланты! Сначала даже не поверил, но задание выполнено, надежды оправданы. Очень рекомендую!
Отличный человек и заказчик) Очень приятно работать. Все прекрасно. Спасибо.

Заявки фрилансеров

nadya_grishina
Надежда 
22 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад

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