Обложку

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Закрыт39 заявок1453 просмотра

Нужно создать три обложки с нашим логотипом, все, как на фото, только заголовки должны быть:

наращивание ресниц 

косметологические услуги

лазерная эпиляция 

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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