2 PLUS 1 Construction

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Закрыт1 заявка177 просмотров

Анна, добрый вечер.

Я если один вариант, по нашему наброску, в черно-белом варианте, но шрифт нужно будет подобрать.

Это для вас часик работы. Мне срочно нужно.

£25, в долларах наверное чуть дороже :)

Спасибо

Евгений

5 лет назад
guest_1594139624555
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
#1
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