Компания называется 2 PLUS 1 Construction Ltd созданная объединением трех компаний. Необходимо показать что это строительная компания, растущая вверх. Есть набросок: Три графических элемента: куб, прямоугольник (из 2х квадратов) ...
2 PLUS 1 Construction
Анна, добрый вечер.
Я если один вариант, по нашему наброску, в черно-белом варианте, но шрифт нужно будет подобрать.
Это для вас часик работы. Мне срочно нужно.
£25, в долларах наверное чуть дороже :)
Спасибо
Евгений
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Шрифты8 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть текст и шаблон для приглашений, нужно подобрать красивые шрифты и вписать текст в готовый шаблонШрифты5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать каллиграфический шрифт не круглый, а основанный на прямых наклонных линиях. Такой шрифт существует, называется "письмо с секретом". Я его немного упростила. Нужно, чтобы он попадал в частую косую линейку (сетку).Шрифты8 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Меня зовут Фома и мне нужен разработчик шрифта для Памирского языка. (Основа кириллица). Все необходимое отправлю после того как обговорим все нюансы. С нетерпением жду вашего ответа.Шрифты9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать символы к нашему слогану. Возьмётесь? Далее нужно будет заняться дизайном нашей продукцииШрифты1 исполнительЗавершен5 лет назад
Скину посты 5 штук Нужно будет просто поменять текст на тот,который нужен мне(Через код элемента)Шрифты13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен шаблон в программе bartender расширение .btw для печати данных наклеек. Как это выглядит в оригинале приложил.Шрифты5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Найти необходимый шрифт и сделать 3 текстовых картинки по образцу Предоставляю jpg картинку образца текста на русском языке . В видеоредакторе не оказалось такого же шрифта на английском, название шрифта на русском тоже не ...Шрифты1 исполнительЗавершен5 лет назад
Всем привет! Имеется вот такой шрифт https://fonts.google.com/specimen/Cabin+Sketch?selection.family=Cabin+Sketch:wght@400;700 Нам нужно сделать к нему кириллицу, и около десятка дополнительных латинских символов типа Ż, Ź, Ć и т.д.Шрифты4 заявкиЗакрыт5 лет назад