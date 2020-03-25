2 PLUS 1 Construction

Анна, добрый вечер.

Я если один вариант, по нашему наброску, в черно-белом варианте, но шрифт нужно будет подобрать.

Это для вас часик работы. Мне срочно нужно.

£25, в долларах наверное чуть дороже :)

Спасибо

Евгений