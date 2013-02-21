Необходимо взять готовый шрифт на латинице и недостающие буквы для кириллицы дорисовать. При наборе блока текста из готовой кириллической версии межбуквенное расстояние должно быть адекватным. Работа сдается в виде готового к использованию шрифта TrueType содержащего ...
Нужно подобрать шрифт
Нужно подобрать шрифт, прикреплён файл
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