Нужно создать красивую шапку для Ютуб канала roteev

Здравствуйте нужно разработать свою Роспись в двух экземплярах (латинице и кириллице), и хотелось бы чтобы в этом помог специалист ( а именно человек который обладает хорошей коллиграфией ) Желательно сделать гиф анимацию появление, чтобы тренироваться её делать. мои ...