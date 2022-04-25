Требуется разработать шрифт, основанный на предоставленном скане. Основой может служить шрифт Verdana, но необходимо сделать его тоньше и более аккуратным. Цель - добиться максимального сходства с оригиналом при печати документов. Ожидается работа от профессионала в области типографики.