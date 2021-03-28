Требуется добавить перемычки с закругленными краями на буквы А, В, D, O, P, Q, R (только заглавные) для предотвращения выпадения внутренней части букв при резке на станке ЧПУ. Результатом должен быть файл в формате .otf. Ответы на вопросы предоставляются в течение часа в рабочее время.