Необходимо создать шрифт на кириллице, используя SVG файлы каждой буквы. Задача включает в себя генерацию файлов шрифта на основе предоставленных изображений. Ожидается точное соблюдение формата и требований к шрифтам.
Разработка пакет шрифтов для нового языка
Разработка пакет шрифтов для нового языка с соответствующим добавлением кода для этого языка. Основа кириллица. Материалы после того как обговорим условии.
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