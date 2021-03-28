Разработка пакет шрифтов для нового языка

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Разработка пакет шрифтов для нового языка с соответствующим добавлением кода для этого языка. Основа кириллица. Материалы после того как обговорим условии.

4 года назад
guest_15814175476769
5 лет в сервисе
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4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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