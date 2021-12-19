Редактирование шрифта

ШрифтыЗакрыт7 заявок789 просмотров
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Необходимо отредактировать имеющийся рукописный шрифт для прописей.

Шрифт в двух вариантах - написание сплошной и пунктирной линией.

Нужно отредактировать некоторые буквы и подправить соединения между букв, добавить в раскладку недостающие символы, сделать отдельные варианты шрифта для

украинского, казахского (татарского), немецкого, белорусского,

2 года назад
irena-grey
Ирина 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
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