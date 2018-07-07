Делается картина. Размер картины 50*86 см. Необходимо по имеющимся исходникам сделать 3 вариант эскиза (перестановка лого в левом углу, посередине и в правом верхнем). В лого (надписи) нужно за основу ...
Сделать надписи в стиле леттеринг
Нужно разработать три надписи в стиле леттеринг для трехразных подарочных коробок (см. белую коробку). Остальные дизайны коробок без надписей готовы, вышлю исполнителю.
Подбор готовых шрифтов не подойдет, нужно разработатьуникальную надпись, которая впишется в дизайн коробки (пример готовой надписи – см. синюю коробку).
Тексты надписей: «Нежность розы», «Сияние розы», «Лавандоваядолина».
Прошу показать работы по леттерингу в вашем портфолио.
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