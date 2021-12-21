Создать (или найти шрифт)

Необходимо отредактировать имеющийся рукописный шрифт для прописей. Шрифт в двух вариантах - написание сплошной и пунктирной линией. Нужно отредактировать некоторые буквы и подправить соединения между букв, добавить в раскладку недостающие символы, сделать отдельные варианты шрифта для украинского, ...
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Создать или найти точно такой шрифт
Три строки все разные шрифты, но буквы как бы затерты одинаково.
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