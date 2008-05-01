Администратирование сервера

Требуеться человек для удаленного администратирования сервера/

основные задачи

Сервер на базе ОС FreeBSD, настроенной особым образом, с предустановленными стандартными сервисами (Apache2, PHP-5.2, MySQL-5.0, почтовая система и т.д.); все это настроить и установить. так же обслуживания в будущем. Так что человек нужен из Москвы. Оплата до 2000 руб. В лмчку не писать предлагам что умееете и сколкьо возьмете за услуги.