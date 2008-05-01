Администратирование сервера

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок386 просмотров

Требуеться человек для удаленного администратирования сервера/

основные задачи

Сервер на базе ОС FreeBSD, настроенной особым образом, с предустановленными стандартными сервисами (Apache2, PHP-5.2, MySQL-5.0, почтовая система и т.д.); все это настроить и установить. так же обслуживания в будущем. Так что человек нужен из Москвы. Оплата до 2000 руб. В лмчку не писать предлагам что умееете и сколкьо возьмете за услуги.

MySQLPHP
17 лет назад
mnemonix
Алексей 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

fatik
Артем 
43 года
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
17 лет назад
$150
1 день

Заявки фрилансеров

fatik
Артем 
43 года
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
17 лет назад