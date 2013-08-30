Почистить сайт от вирусов

$50
Системное администрированиеЗакрыт11 заявок151 просмотр
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Сайт www.xeniaphoto.com , написан на Joomla заражен вирусами. Необходимо почистить сайт.

10 лет назад
ictchem
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад