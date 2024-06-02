Требуется настроить FFmpeg на сервере (Linux)

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Закрыт12 заявок292 просмотра

Требуется настроить FFmpeg на сервере (Linux)

установили кодек, но качество картинки очплохое, нужно посмотреть что не так, возможно разобрать и заново

собрать.

Parallels Plesk Panel version9.0.1

Operating systemLinux 2.6.24-etchnhalf.1-686

CPUGenuineIntel, Intel(R) Xeon(R)CPU L5410 @ 2.33GHz

Linux
16 лет назад
extrim1303
Olexiy Gorelkov 
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Был
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Выбранный исполнитель

swood
Антон 
37 лет
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Был
9 лет назад
16 лет назад
$15
1 день

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swood
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад