Assembler программист

Системное программированиеЗакрыт2 заявки4840 просмотров
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Assembler программист Язык программирования – assembler x86. Уровень senior. Подробности в сообщениях. 

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад