Необходимо реализовать одну из двух предоставленных заданий (word), на ваш выбор, выбирайте какой проще для вас. Указывайте цену и сроки.
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Assembler программист Язык программирования – assembler x86. Уровень senior. Подробности в сообщениях.
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