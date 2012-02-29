Для программиста на php

К домену третьего уровня необходимо сделать следующее:

1. организовать вывод карты google с начальным позиционированием в зависимости от региона (geoIP на основе списков GeoLiteCity-*.csv).

2. организовать хранение нескольких типов меток* (флажки-метки - свои иконки) с привязкой к юзерам из базы битрикс.

3. организовать сквозную авторизацию пользователей с сайтом на битрикс.

4. организовать возможность прокладки, сохранения, редактирования маршрутов и различных типов меток пользователями.

5. организовать вывод меток как на общей карте (все юзеры), так и для каждого юзера в отдельности.

Наглядный пример: http://bitrix.vados.ru/maps/ (вёрстка, не рабочий).

* под различными типами меток следует понимать следующее: метки разные, для разных мест

(маршруты, метки юзеров, фото юзеров, отели, сервисы, магазины, заметки юзеров).