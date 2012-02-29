Для программиста на php

Есть модуль для IPTables - ipt_NETFLOW (Linux). Исходники открыты, могу выслать. Модуль анализирует проходящие пакеты и отсылает статистику по протоколу NetFlow. Суть в том что он группирует данные по хеш-ключу который строится из: IP источника + ...
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К домену третьего уровня необходимо сделать следующее:
1. организовать вывод карты google с начальным позиционированием в зависимости от региона (geoIP на основе списков GeoLiteCity-*.csv).
2. организовать хранение нескольких типов меток* (флажки-метки - свои иконки) с привязкой к юзерам из базы битрикс.
3. организовать сквозную авторизацию пользователей с сайтом на битрикс.
4. организовать возможность прокладки, сохранения, редактирования маршрутов и различных типов меток пользователями.
5. организовать вывод меток как на общей карте (все юзеры), так и для каждого юзера в отдельности.
Наглядный пример: http://bitrix.vados.ru/maps/ (вёрстка, не рабочий).
* под различными типами меток следует понимать следующее: метки разные, для разных мест
(маршруты, метки юзеров, фото юзеров, отели, сервисы, магазины, заметки юзеров).
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