Модуль для IPTables по аналогии с ipt_NETFLOW

Есть модуль для IPTables - ipt_NETFLOW (Linux). Исходники открыты, могу выслать. Модуль анализирует проходящие пакеты и отсылает статистику по протоколу NetFlow. Суть в том что он группирует данные по хеш-ключу который строится из:

IP источника + IP получателя + протокол + порты

Данные отправляются по таймауту или получении пакета который завершает соединение.

Что нужно:

- чтобы в параметрах задавался диапазон IP которые отслеживаются, например 10.0.0.0/8;

- хеш должен строится по IP+Направление(вход/выход);

- данные статистики должны отправляться с равным интервалом (например раз в секунду, задаётся в параметрах);

- данные отправляются в простом формате вида: IP/объём/направление.

Смысл задачи:

Есть локальная сеть. Сервер должен оповещать с равным интервалом объём отосланных/принятых данных по каждому локальному IP, без отслеживания соединений. Тоесть задача сводится к тому чтобы упростить модуль ipt_NETFLOW.