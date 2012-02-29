Нужен драйвер фильтр который делает attach к стеку файловой системы на уровне ядра. Должен обрабатывать запросы IRP_MJ_Xxx запросы и запросы на Fast I/O. Более подробное ТЗ https://docs.google.com/document/d/1SipzEHFoPwenpH0MHX48K3P6uH6BgNvfIkntd4Do76E/edit Интересуют примерная цена и сроки.
Модуль для IPTables по аналогии с ipt_NETFLOW
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Есть модуль для IPTables - ipt_NETFLOW (Linux). Исходники открыты, могу выслать. Модуль анализирует проходящие пакеты и отсылает статистику по протоколу NetFlow. Суть в том что он группирует данные по хеш-ключу который строится из:
IP источника + IP получателя + протокол + порты
Данные отправляются по таймауту или получении пакета который завершает соединение.
Что нужно:
- чтобы в параметрах задавался диапазон IP которые отслеживаются, например 10.0.0.0/8;
- хеш должен строится по IP+Направление(вход/выход);
- данные статистики должны отправляться с равным интервалом (например раз в секунду, задаётся в параметрах);
- данные отправляются в простом формате вида: IP/объём/направление.
Смысл задачи:
Есть локальная сеть. Сервер должен оповещать с равным интервалом объём отосланных/принятых данных по каждому локальному IP, без отслеживания соединений. Тоесть задача сводится к тому чтобы упростить модуль ipt_NETFLOW.
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