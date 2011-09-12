Требуется удаленный программист для разработки коммерческого программного обеспечения Задача: Написать программу, основные функции которой: - Шифрование/Расшифровка файлов - Установка паролей на запуск выбранных программ - Установка паролей на папки ...
Дописать PHP
1) Заходим на главную страницу, фон темнеет, вылазиет попап в котором мы выбираем тип пользователя, без выбора типа пользователя никуда не уйдешь Типы пользователей: Розница, Опт, совместная покупка. При выборе совместная покупка перекидывает на страницу регистрации.
2) После входа под логином все товары при нажатии на "В корзину" идут не в корзину а на страницу совместные покупки (Отдельная страница).
3) Страница совместные покупки, после нажатия "В корзину" отображается выбранный товар, то есть фото, доступный размерный ряд, сколько размеров занято, цена оптовая и кнопка оформить совместную покупку.
4) При нажатии кнопки оформить совместную покупку надо чтобы этот товар сохранялся ниже на странице и был доступен для всех пользователей. И появлялась рядом кнопка присоеденится к покупке для других пользователей.
5) При нажатии на присоеденится открывается этот товар, показывается занятый размер и доступный размер, пользователь выбирает доступный размер нажимает присоеденится, выбранный размер становится занят.
Присьба скидывать предложения только тем, кто готов приступить сейчас.
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