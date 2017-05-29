Есть действующая программа для с 7, 10 Windows. Нужно конвектировать под МАС
Программирование на С++ . Динамические структуры.
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1) Сформировать двунаправленный список, тип информационного поля char. Добавить в список элементы с номерами 1, 3, 5 и т. д.
2) Сформировать идеально сбалансированное бинарное дерево, тип информационного поля int. Найти максимальный элемент в дереве.
Преобразовать идеально сбалансированное дерево в дерево поиска.
3) Сформировать двунаправленный список,. Тип информационного поля int. Удалить из списка все четные элементы.
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Просьба реализовать код для каждой задачи как можно проще,с комментариями, не используя класс LIST. Срок-3-7 дней.
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