Программирование на С++ . Динамические структуры.

Системное программированиеЗакрыт9 заявок258 просмотров
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1) Сформировать двунаправленный список, тип информационного поля char. Добавить в список элементы с номерами 1, 3, 5 и т. д.  

2) Сформировать идеально сбалансированное бинарное дерево, тип информационного поля int. Найти максимальный элемент в дереве.  

Преобразовать идеально сбалансированное дерево в дерево поиска.  

3) Сформировать двунаправленный список,. Тип информационного поля int. Удалить из списка все четные элементы. 

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Просьба реализовать код для каждой задачи как можно проще,с комментариями, не используя класс LIST. Срок-3-7 дней.

7 лет назад
techworkingIG
Игорь 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад