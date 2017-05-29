Нужно конвектировать программу с 7, 10 Windows в МАС

Системное программированиеЗакрыт1 заявка138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть действующая программа для с 7, 10  Windows. Нужно конвектировать под МАС 

7 лет назад
guest_14865863603669
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад