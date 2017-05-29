Извлечение данных из datagridview (с#) на другую форму

Здравствуйте! Есть база sql-server в datagridview. Допустим, один столбец содержит 2 варианта значений(впервые, повторно). Как оттуда скопировать количество (в цифрах) данных по выбору (впервые или повторно) в textbox в другой форме? Т.е. нужно по выбору узнать сколько записей в базе с такими данными. В идеале, для каждого столбца будут comboboxы и кнопки для реализации этой функции (все это на другой форме). Эта инфа нужна для составления отчета по данным из datagridview