Программирование на уровне драйверов Windows

Добрый день всем.

Ищу программистов, которым интересен данный проект, и у них есть подобный опыт.

Проект начётся через 2 недели. Технического задания пока нету, только общее описание.

Бюджет также до конца не определён, уточнения непосредственно перед началом.

Все уточнения будут публиковаться позже, в этом описании.

Заказчик - иностранец из Голландии.

Заказчик регулярно работает с картами в электронном и печатном виде.

Ему необходимо измерить ФИЗИЧЕСКОЕ расстояние, пройденное мышью по столу в тот момент, когда например нажата клавиша Ctrl.

Естественно, перед изменением будет проходить юстирование (настройка).

Мышь может двигаться не только в пределах экрана, но и дальше.

Мышь будет двигаться по карте, поэтому и нужно знать её перемещение.

Программа будет висеть в трее и не будет получать активного окна.

Если у вас есть предложения не с мышью, а с другими устройствами (например с пером), они рассматриваются. Но должны быть преимущества в их использовании и они должны быть недорогими.

Задавайте вопросы и высказывайте свою заинтересованность.