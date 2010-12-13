Есть разные модели ADSL, WiFi и просто IP-роутеров: Asus, Dlink, Zyxel и проч. Требуется научить их работать с несколькими РРР-сессиями на родной прошивке. Все общение в ICQ:616013821.
Программирование на уровне драйверов Windows
Добрый день всем.
Ищу программистов, которым интересен данный проект, и у них есть подобный опыт.
Проект начётся через 2 недели. Технического задания пока нету, только общее описание.
Бюджет также до конца не определён, уточнения непосредственно перед началом.
Все уточнения будут публиковаться позже, в этом описании.
Заказчик - иностранец из Голландии.
Заказчик регулярно работает с картами в электронном и печатном виде.
Ему необходимо измерить ФИЗИЧЕСКОЕ расстояние, пройденное мышью по столу в тот момент, когда например нажата клавиша Ctrl.
Естественно, перед изменением будет проходить юстирование (настройка).
Мышь может двигаться не только в пределах экрана, но и дальше.
Мышь будет двигаться по карте, поэтому и нужно знать её перемещение.
Программа будет висеть в трее и не будет получать активного окна.
Если у вас есть предложения не с мышью, а с другими устройствами (например с пером), они рассматриваются. Но должны быть преимущества в их использовании и они должны быть недорогими.
Задавайте вопросы и высказывайте свою заинтересованность.
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