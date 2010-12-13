Есть разные модели ADSL, WiFi и просто IP-роутеров: Asus, Dlink, Zyxel и проч. Требуется научить их работать с несколькими РРР-сессиями на родной прошивке. Все общение в ICQ:616013821.
Програм-ие на Java (java.net, java.nio, rmi, jms)
> Необходимо написать клиент-серверное приложение, которое предоставляет сервис
> для перекодировки чисел из одной системы исчисления в другую. Вход для сервера
> представлен в виде "<:<системасчисленияисх>:
> выходе - "<:<системасчисленияисх>", где:
> число - число, представленное в некоторой системе исчисления;
> системасчисленияисх - система счисления, в которой представлено число;
> системасчислениярез - система счисления, в которую необходимо произвести
> перекодирование;
>
> Пример: вход "15:10:16" (число 15, представленное в 10-ой системе счисления,
> перевести в число, представленное в 16-ой системе счисления). Выход "f:16".
> Системы исчисления во входе задаются в десятичном виде.
>
> Необходимо реализовать задачу с использованием:
>
> 1. Синхронного сетевого взаимодействия с использованием пакета java.net;
> 2. Асинхронного высокоскоростного сетевого взаимодействия с использованием
> пакета java.nio;
> 3. С использованием технологии RMI (Remote Method Invocation);
> 4. С использованием технологии JMS (Java Messaging Services).
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