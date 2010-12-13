Програм-ие на Java (java.net, java.nio, rmi, jms)

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> Необходимо написать клиент-серверное приложение, которое предоставляет сервис

> для перекодировки чисел из одной системы исчисления в другую. Вход для сервера

> представлен в виде "<:<системасчисленияисх>:

> выходе - "<:<системасчисленияисх>", где:

> число - число, представленное в некоторой системе исчисления;

> системасчисленияисх - система счисления, в которой представлено число;

> системасчислениярез - система счисления, в которую необходимо произвести

> перекодирование;

>

> Пример: вход "15:10:16" (число 15, представленное в 10-ой системе счисления,

> перевести в число, представленное в 16-ой системе счисления). Выход "f:16".

> Системы исчисления во входе задаются в десятичном виде.

>

> Необходимо реализовать задачу с использованием:

>

> 1. Синхронного сетевого взаимодействия с использованием пакета java.net;

> 2. Асинхронного высокоскоростного сетевого взаимодействия с использованием

> пакета java.nio;

> 3. С использованием технологии RMI (Remote Method Invocation);

> 4. С использованием технологии JMS (Java Messaging Services).

Java
14 лет назад
ilsur25
Ильсур 
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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