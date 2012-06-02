Работа в программе Packet Tracer

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В программе Packet Tracer смоделировать следующую сеть с номером 192.160.0.0/15, состоящую из 3 подсетей:

Первая сеть содержит не менее 128 узлов, вторая подсеть - не менее 36 узлов, третья – не менее 45 узлов. В третьей подсети находится сервер служб DNS и HTTP, настройте его и клиентские компьютеры для работы с этими службами. Добавьте в каждую из подсетей по 2 компьютера, одному из них присвойте наименьший, а другому – наибольший адреса в подсетях.

Для связи ICQ: 874188

13 лет назад
vipden
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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