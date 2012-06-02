Программа клиент устанавливается на ПК под windows. Программа сервер устанавливается на другом ПК Программа клиент получает url и cookie на входе, парсит страницы по указанным url и возвращает результат в виде ...
Работа в программе Packet Tracer
В программе Packet Tracer смоделировать следующую сеть с номером 192.160.0.0/15, состоящую из 3 подсетей:
Первая сеть содержит не менее 128 узлов, вторая подсеть - не менее 36 узлов, третья – не менее 45 узлов. В третьей подсети находится сервер служб DNS и HTTP, настройте его и клиентские компьютеры для работы с этими службами. Добавьте в каждую из подсетей по 2 компьютера, одному из них присвойте наименьший, а другому – наибольший адреса в подсетях.
Для связи ICQ: 874188
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