Скрипт под линукс, запускающий приложения

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки141 просмотр

Нужен скрипт под дебиан линукс который запускает приложения по нажатию на комбинации клавиш 1 - 9 a -

13 лет назад
trusak
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

serenissimus
Станислав 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

serenissimus
Станислав 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад