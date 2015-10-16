Разработать приложение для MacOS (Desktop)

Необходимо написать скрипт или програмку закреплающие ярлык на исполняемый файл в меню пуск и в панели задач для Windows XP/7/8/10 для 8/10 также должна создаваться плитка для Метро. Все настройки (путь исполняемого файла, включение и ...
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Если кратко о задаче:
Компания занимается разработкой и сопровождением CRM-систем своих клиентов. Все задачи от клиентов на доработку их CRM-систем фиксируются в единой базе, доступ к которой имеют сотрудники Компании.
Все сотрудники компании - удаленные работники. Получают свои задачи в единой базе Компании, работают над задачей, сдают на проверку, дорабатывают по необходимости и так далее. Во время работы каждый сотрудник при работе над той или иной задачей нажимает в базе кнопку фиксации начала работы по выбранной задаче. После того, как сотрудник закончил работу над задачей (или приостановил работу) он нажимает кнопку в единой базе напротив своей задачи. Фиксируется время его работы и потраченное на работу время.
При помощи разрабатываемого Приложения я хотел бы упростить работу удаленных сотрудников с единой базой: чтобы текущий статус работы над той или иной задачей сотрудник видел не заходя в базу, а прямо у себя на компьютере рядом с часами на рабочем столе (в виде пиктограммки). Приложение должно позволять ставить на паузу работу по той или иной задаче, получать через Приложение какие-то сообщения единой базы (сообщения от других сотрудников, или о том, что время работы над очередной задачей подошло к концу и пора переключаться на другую задачу и так далее), переходить на страницу со списком текущих задач и так далее (вся эта логика на Сервере! само приложение только отправляет нужных запрос нажатия на ту или иную кнопку!).
Второе предназначение разрабатываемого Приложения (самое важное) - это осуществлять контроль за удаленным сотрудником - что во время выполнения того или иного задания он занимается именно работой, а не посторонними вещами. Для этого в момент, когда удаленный сотрудник отметил начало работы над очередной задачей, через определенные промежутки времени приложение должно делать скриншот экрана и отсылать его на основной сервер. Данная функция будет озвучиваться принимаемому на работу сотруднику и должна быть указана при установке Приложения: во время установки Приложения пользователю должно отобразиться окно с описанием этой особенности и чекбоксом, подтверждающим его согласие на подобное поведение.
Более подробно задание смотреть тут:
https://docs.google.com/document/d/1KeUVDeUqQ8qO0GpQsh4IeydoklnVki4dS685Jyp80tk/edit?usp=sharing
Приложение нужно под MacOS (десктоп).
Уточню на всякий случай: мне нужно приложение в виде клиента для уже существующего сервиса. Оно должно принимать запросы с сервиса и передавать запросы в сервис. Ну и еще висеть рядом с часиками и периодически щёлкать экран. Все. Разработка и допиливание самого сервиса выходит за рамки текущего проекта.
Оплата только через СБР или предоплата после реализации части задачи.
P.S.
Мне не нужна супер-крутая программулина с навороченными дизайнами за сотню тысяч и больше!
Мне нужна на коленке деланная коряво выглядящая программка за озвученный бюджет (ну или рядом с ним), но чтобы работала.
Начинающие программисты, ВЕЛКАМ!
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